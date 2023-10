Gianni Infantino apporte son soutien à Luis Diaz

C’est l’affaire du moment. En Angleterre, les joueurs de Premier League multiplient les hommages envers Luis Diaz, dont les parents ont été kidnappés. Si la mère du joueur a été secourue samedi par la police, son père est encore recherché. L’armée est mobilisée et des hélicoptères surveillent des zones précises, alors que Luis Manuel Diaz pourrait être pris en otage au Venezuela selon le procureur général Francisco Barbosa.

Sur Instagram, Gianni Infantino a apporté son soutien à l’ailier de Liverpool par le biais d’une story. «Au nom de la FIFA et de la communauté mondiale du football, je voudrais transmettre notre soutien et celui de notre joueur à Luis Diaz, à sa famille et à ses amis en ces temps difficiles», peut-on lire. Un message simple et efficace du président de la FIFA.