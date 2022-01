OGC Nice-FC Nantes : les compositions officielles

En attendant le choc de dimanche soir entre l'OM et le LOSC, la 21ème journée de Ligue 1 s'ouvre ce vendredi avec la réception du FC Nantes par l'OGC Nice (coup d'envoi prévu à 21 heures). Une belle affiche du championnat de France opposant deux formations en forme ces dernières semaines. Les Aiglons, dauphins du PSG grâce à une meilleure différence de buts que l'OM, restent sur 3 succès de rang en L1. De leur côté, les Canaris (9èmes mais à 2 points de l'Europe) sont sur une série intéressante de 4 rencontres sans défaite en championnat.

Pour tenter de retrouver la victoire à l'Allianz Riviera, où la dernière victoire de Nice remonte au 24 octobre dernier, Christophe Galtier, privé de Bambu (blessé), Atal, Lemina (CAN) et Schneiderlin (suspendu) reconduit son 4-4-2. La nouvelle recrue Amavi est alignée pour la première fois depuis son retour à l'OGCN. Le duo Dolberg-Gouiri occupera la pointe de l'attaque, soutenu par Kluivert et Boudaoui sur les ailes. Antoine Kombouaré, qui doit lui composer sans Pallois, Cyprien (blessés), Appiah, Doucet (Covid), Castelleto ou encore Simon (CAN), aligne lui un 5-4-1. Le maître à jouer des Nantais, Chirivella, est titulaire et sera notamment chargé d'alimenter Kolo Muani sur le front de l'attaque.

Les XI de départ

OGC Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Dante, Amavi - Boudaoui, Thuram, Rosario, Kluivert - Gouiri, Dolberg

FC Nantes : Lafont, Corchia, Sylla, Girotto, Fabio , Merlin - Blas, Chirivella, Moutoussamy, Bukari - Kolo Muani