CdM 2022, Argentine : Lionel Messi atteint Maradona et Pelé

Malgré une Argentine peu flamboyante, Lionel Messi continue de battre des records durant cette Coupe du monde au Qatar. Avec son nouveau match avec l'Argentine et son but inscrit face au Mexique (2-0) hier soir, il recolle à Diego Maradona avec le plus de rencontres jouées (21) lors d'un Mondial et sur le nombre de buts inscrits (8).

Ce n'est pas tout, puisque c'est devenu le premier joueur à avoir fait des offrandes dans cinq Coupes du monde différentes. Avec ses six passes décisives, il rattrape ni plus ni moins la légende brésilienne Pelé, comme l'a expliqué AS.