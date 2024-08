OM : réunion entre Pablo Longoria et trois joueurs du loft

L’opération dégraissage du loft continue pour l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et Mehdi Benatia tentent de faire partie les joueurs indésirables, à quelques jours de la fin du mercato. Une nouvelle étape a été franchie ce samedi après-midi, puisqu’une réunion a eu lieu entre le président de l’OM et trois joueurs accompagnés de leurs représentants. D’après L’Équipe, il s’agit de Jordan Veretout, de Samuel Gigot et d’Azzedine Ounahi.

La suite après cette publicité

En revanche, Chancel Mbemba, mis à pied par Marseille et pisté par Bologne, n’était pas présent. Des échanges jugés courtois et fermes dont le but était d’apaiser les tensions. Certains ont dénoncé des rumeurs distillées par le club dans la presse et sur les réseaux sociaux.