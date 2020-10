Moise Kean est prêté au PSG

La suite après cette publicité

Ce week-end, Leonardo croyait encore en la possibilité de faire venir deux joueurs d'ici lundi soir et la fermeture du mercato. Le directeur sportif brésilien avait sans doute de la suite dans les idées car, en attendant un hypothétique milieu de terrain et un improbable défenseur central, le PSG parvient à ses fins pour l'attaquant. La nouvelle vient d'être officialisée, le jeune Moise Kean vient de débarquer au PSG sous forme de prêt sans option d'achat.

«Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Moise Kean. Arrivé en provenance d’Everton FC, l’attaquant italien de 20 ans est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat», dévoile le communiqué du PSG sur son site internet. Le joueur de 20 ans vient renforcer le front de l'attaque où Icardi et Mbappé semblaient bien seuls. Sur le point d'être prêté à Lens, le jeune Arnaud Kalimuendo paraissait bien tendre pour répondre aux prétentions parisiennes, en Ligue des Champions notamment.

Moise Kean a besoin de se relancer

Transféré il y a un an de la Juventus à Everton contre 33 M€, l'Italien a eu du mal à se faire à l'Angleterre. On lui prête un comportement pas toujours en adéquation avec les exigences du haut niveau, même avec la venue de Carlo Ancelotti. L'ancien entraîneur du PSG a tenté de relancer le joueur sans grand succès. Résultat, Kean n'a disputé qu'à 29 rencontres de Premier League la saison passée, pour seulement 6 titularisations et 2 petits buts marqués.

Après s'être relevé de manière très précoce, dès ses 17 puis 18 ans sous le maillot de la Vieille Dame, son club formateur, Moise Kean avait rapidement acquis un statut de remplaçant à la pointe de l'attaque. Malgré des records de précocité, quelques buts (6 en Serie A lors de la saison 2018/2019) et deux sélections avec la Squadra Azzurra (ponctué par 2 buts en mars 2019), l'attaquant a vu sa progression être freinée d'un seul coup avec son transfert en Angleterre. Au PSG de la relancer.