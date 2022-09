Serie A : l'AC Milan s'offre l'Inter dans le derby della Madonnina

Premier derby della Madonnina de cette saison 2022/23 en Serie A, dans le cadre de la 5ème journée de championnat, devant plus de 80 000 spectateurs à San Siro. La rencontre aura d'ailleurs été spectaculaire. Juste après la fin du premier quart d'heure, Alessandro Bastoni était à deux doigts de marquer contre son camp à la suite d'un centre de Rafael Leao pour Olivier Giroud. La tête du défenseur intériste trouvait finalement la barre de Samir Handanovic (16e). Après cette première occasion de la rencontre, le match s'emballait avec un but de chaque côté. Dans un premier temps, Marcelo Brozovic venait tromper Mike Maignan après une remontée de balle propre et efficace des joueurs de Simone Inzaghi (21e). Seulement quelques minutes plus tard, Sandro Tonali interceptait puis lancait Leao qui ajustait Handanovic (28e). Le portier slovène ne pouvait que dévier le tir du Portugais et devait donc s'incliner. L'AC Milan poussait pour passer devant avant la pause mais l'Inter résistait bien grâce à Bastoni qui gênait Olivier Giroud (34e) ou bien grâce à la maladresse des Rossoneri (Théo Hernandez 35e et Charles De Ketelaere 37e).

Après la pause, l'Inter Milan subissait encore comme sur ce coup franc, botté par Tonali, qui trouvait la tête d'Hernandez (49e). Finalement, les Nerazzurri finissaient par craquer peu de temps après. Et c'est Giroud qui donnait l'avantage à l'AC Milan suite à une belle remontée de balle côté gauche et un centre en retrait de Leao (54e). Moins de dix minutes plus tard, le Portugais, intenable, venait breaker l'Inter avec un superbe but. Grâce à son accélération redoutable, il mettait dans le vent Bastoni, Stefan de Vrij et Milan Skriniar avant de tromper Handanovic d'un plat du droit assuré (60e). Alors que le match semblait gagné, l'AC Milan se faisait très peur. Tout d'abord à cause de la réduction du score d'Edin Dzeko qui coupait un centre de Matteo Darmian alors que Fikayo Tomori était trop en retard pour intervenir (67e). Ensuite, Maignan écœurait les attaquants de l'Inter (Lautaro Martinez 70e, Dzeko 74e et Calhanoglu 77e) pour conserver le score en faveur de l'AC Milan. La parade du portier français sur la frappe du Turc était vraiment de toute beauté. Il sortait la balle qui filait pourtant en lucarne. Henrikh Mkhitaryan faisait sûrement passer une dernière goutte de sueur à Stefano Pioli mais la frappe de l'Arménien passait juste à côté des cages de Maignan. Avec cette victoire, les Rossoneri reprennent la 1ère place à l'Atalanta Bergame tandis que les Nerazzurri retombent à la 5ème place.