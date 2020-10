Olivier Giroud revient sur la pique de Benzema sur le karting et la F1

Contre l'Ukraine, Olivier Giroud est rentré un peu plus dans l'histoire de l'Équipe de France en fêtant sa 100e sélection et en dépassant Michel Platini au 2e rang des meilleurs buteurs de l'histoire avec 42 réalisations sous le maillot bleu. Après ce match, il est revenu sur sa carrière internationale dans Téléfoot. Interrogé sur sa rivalité avec Karim Benzema, l'attaquant de Chelsea a répondu.

Et il a tenu à apaiser les choses : « on m'a toujours un peu reproché l'absence de Karim Benzema, cette rivalité supposée, montée de toutes pièces par certaines personnes. L'histoire du karting et de la F1 ? Ça m'a fait marrer le connaissant. Je n'ai aucune rancune par rapport à ça. Peut être que ma carrière aurait été meilleure avec Karim, tous les deux devant. Mais on ne le saura jamais ». Pour rappel, l'attaquant du Real Madrid avait dit de lui qu'il était une Formule 1 et avait comparé Olivier Giroud à un karting.