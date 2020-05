Real Madrid : Casemiro a recalé le PSG

Ce mercredi nous avons appris une nouvelle importante : le milieu de terrain défensif, homme de base du Real Madrid, Casemiro, a prolongé son bail avec les Merengues jusqu'en 2023. Cette saison, le Brésilien a été l'un des hommes forts de Zinedine Zidane puisqu'il a joué 36 rencontres (toutes compétitions confondues) inscrivant quatre réalisations, donnant quatre offrandes et surtout, malgré son agressivité, ne récoltant aucun carton rouge.

Cette prolongation était dans les tuyaux depuis un petit moment et il y a eu, semble-t-il, quelques petits instants de doutes. Ils n'étaient pas immenses, certes, mais ils avaient le mérite d'exister. En effet, le Paris Saint-Germain était venu à la charge concernant le Brésilien et on sait que quand le Paris SG s'immisce dans un dossier, cela peut faire des dégâts, le Real Madrid aurait pu demander à l'ennemi juré, le FC Barcelone, de témoigner du dossier Neymar.

Il voulait trop rester au Real Madrid

Le club parisien se cherchait un milieu de terrain depuis quelques années, depuis la retraite de Thiago Motta en réalité. Leandro Paredes ne semblait pas faire l'affaire quand Idrissa Gueye, recruté l'été passé à Everton a connu de l'excellent (son match aller contre le Real Madrid) avant de doucement décliner, même s'il a pris part à bon nombre de rencontres sous l'égide de Thomas Tuchel, son coach allemand dans la Ville Lumière cette saison.

Il n'était donc pas étonnant de voir Leonardo se pencher sur le dossier de son compatriote. Mais dans son édition du jour, Marca explique, alors que le sujet de l'article est son renouvellement de contrat, que le club français s'est heurté au refus de Casemiro, qui émarge à plus d'un million d'euros par mois, puisque ce dernier avait la volonté très forte de poursuivre son aventure avec Zinedine Zidane dans la capitale espagnole. Une belle occasion ratée donc pour Paris, qui aurait peut-être enfin pu se trouver le digne remplaçant de Thiago Motta.