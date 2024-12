Paul Pogba entrouvre la porte à l’OM

Impossible n’est pas français. Mais n’est surtout pas marseillais. Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria prouve que tout est possible pour les pensionnaires de l’Orange Vélodrome. Secondé à présent par Medhi Benatia, l’Espagnol a réussi à attirer Roberto De Zerbi lors du dernier mercato d’été. Mais ce n’est pas tout. Des éléments très courtisés, comme Mason Greenwood, Elye Wahi ou encore Pierre-Emile Højbjerg, ont posé leurs valises dans la cité phocéenne durant l’intersaison. Quelques jours après la clôture officielle du marché des transferts dans les principaux championnats européens, les Olympiens ont réussi à attirer dans leurs filets Adrien Rabiot.

Un sacré coup puisque l’international tricolore était libre depuis la fin de son bail à la Juventus. Un club où il a notamment évolué aux côtés d’un certain Paul Pogba. Ce dernier se retrouve justement libre et sur le marché après sa rupture de contrat avec la Vieille Dame il y a quelques semaines. Le milieu, qui pourra rejouer au mois de mars après la fin de sa suspension pour dopage, se prépare en attendant de trouver un nouveau point de chute. Et pour beaucoup, c’est à Marseille qu’il doit retrouver les terrains. En effet, des anciens de la maison phocéenne, à l’image de Patric Evra ou d’Adil Rami, militent pour sa venue à l’OM. Adrien Rabiot est également séduit par cette perspective.

Pogba apprécie beaucoup l’OM

«C’est un vrai sujet, j’aimerais jouer avec Paul, on a eu la possibilité de se côtoyer à la Juve mais on n’a pas trop joué ensemble car il avait des pépins physiques mais on l’invite grandement à venir à Marseille, ce qu’on met en place c’est du très grand, il y a de l’ambition avec le coach, la direction», a-t-il confié hier après la victoire 2 à 0 face à l’ASSE. De quoi relancer les débats autour d’une potentielle signature de la Pioche. Ce lundi, RMC Sport a fait un point sur ce sujet brûlant. Nos confrères révèlent ainsi que les discussions n’ont pas débuté concernant ce dossier. En revanche, ils précisent que Paul Pogba n’est pas du tout insensible à l’idée d’évoluer dans l’Hexagone, en particulier à l’Olympique de Marseille.

Un club qui lui permettrait d’évoluer au haut niveau en L1 tout en lui permettant d’avoir une visibilité, notamment auprès de Didier Deschamps. Ce n’est pas un secret, le milieu rêve de retrouver les Bleus. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il laisse de côté pour le moment les pistes menant à l’Arabie saoudite ou à la Major League Soccer. L’OM a donc ses chances. Du côté de l’écurie phocéenne, on évite pour le moment d’évoquer ce «dossier difficile». Ce qui laisse sous-entendre que l’OM réfléchit au mieux à sa venue. Pour le signer, l’OM devrait aussi trouver des liquidités et éventuellement se séparer d’éléments indésirables, tout en essayant de ne pas perturber un groupe qui vit bien. Ce qui est sûr, c’est que cette possible venue ferait la joie de Frank McCourt, qui avait été conquis par le joueur lors de la demi-finale de l’Euro 2016 France-Allemagne à l’Orange Vélodrome. Un stade qui pourrait devenir le prochain théâtre des rêves de Pogba.