PL : Wolverhampton aurait eu 10 absents contre Arsenal

Dimanche, la Premier League a décidé d'accepter la demande de Wolverhampton pour reporter la rencontre entre Arsenal et les Wolves, prévue mardi à 13h30 dans le cadre de la 20ème journée du championnat anglais. The Athletic informe que si le match avait été maintenu, Bruno Lage aurait du composer sans 10 de ses joueurs, entre Covid-19 et blessures, à l'Emirates Stadium.

La suite après cette publicité

Hwang Hee-Chan, Rayan Ait-Nouri et Willy Boly sont de leur côté blessés, tout comme les absents de longue date que sont Pedro Neto, Jonny Castro Otto et Yerson Mosquera. De plus, six joueurs de Wolverhampton ont été testés positifs au Covid-19 récemment, dont Fabio Silva, avant d'affronter Chelsea, le 19 décembre dernier, et qui est encore à l'isolement. Les Wolves, 8èmes de Premier League, n'auraient ainsi pas pu se présenter avec au moins 13 joueurs de champ et un gardien, comme le veut le protocole en vigueur de l'autre côté de la Manche.