Nice-Monaco : la grande fierté d’Ismail Jakobs

Défait lors de la phase aller, l’AS Monaco a pris sa revanche à Nice en remportant le derby de la Côte d’Azur (3-2) au terme d’une rencontre riche en intensité, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Bien aidés par l’expulsion de Dante, les Monégasques ont fait preuve de caractère pour résister jusqu’au bout aux assauts niçois et ainsi renouer avec la victoire au sortir d’une élimination décevante en Coupe de France. Logiquement, la joie était au rendez-vous dans le camp monégasque à l’image d’Ismail Jakobs.

«C’était un grand show. On est très heureux. On est revenu après des matchs très difficiles. On est juste content d’avoir gagné un derby. Cela va nous donner de la confiance. Le début d’une belle série ? On ne sait jamais ce qui peut arriver. On l’espère en tout cas pour défendre notre troisième place», a exprimé le Ghanéen au micro de Prime Video.