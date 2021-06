Real Madrid : Sergio Ramos plus que jamais sur le départ

Alors que Sergio Ramos (35 ans) n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Real Madrid, qui prend fin à la fin du mois, le défenseur espagnol devrait bel et bien quitter la Casa Blanca. AS révèle aujourd’hui que le capitaine historique du club madrilène ne prolongera pas son bail et sera donc libre de tout contrat à partir du 1er juillet, comme c'était pressenti depuis plusieurs semaines déjà.

L’international espagnol aux 180 sélections, pas appelé par Luis Enrique pour disputer l’Euro avec la sélection cet été, a refusé l’offre de prolongation offerte par Florentino Pérez, qui comprenait une baisse de salaire de 10%, ajoute le quotidien madrilène. Le départ de Zinédine Zidane, très proche de Sergio Ramos, a sûrement été un argument supplémentaire en faveur de cette lourde décision.