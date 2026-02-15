Rennes : la grosse mise au point sur l’affaire Beye-Samba

La polémique entre Brice Samba et Habib Beye continue de faire réagir au Stade Rennais. Ce dimanche, le club breton a publié un communiqué ferme pour dénoncer des propos jugés « mensongers et scandaleux » tenus à l’encontre de son gardien de but et de son président. Le club estime que ces allégations portent gravement atteinte à son image, à celle de sa direction ainsi qu’à ses collaborateurs, et « déplore l’absence de prise de contact préalable pour vérifier les informations avancées ».

Face à ce qu’il considère comme des accusations totalement erronées, le SRFC annonce qu’il va « saisir et mandater ses avocats afin de défendre ses intérêts et ceux des personnes mises en cause ». Une réponse juridique assumée par le club breton, qui entend protéger sa réputation dans un contexte déjà tendu en interne ces dernières semaines. Pour rappel, l’ex-coach du SRFC, Habib Beye, avait écarté Brice Samba pour raisons disciplinaires et La Chaîne L’Équipe assurait qu’Arnaud Pouille, président exécutif du Stade rennais, organisait des festivités avec Brice Samba et était même désigné « capitaine de soirée ».