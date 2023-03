Real Madrid : l’appel du pied de Guti envers Khvicha Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

Alors que Khvicha Kvaratskhelia (22 ans) cartonne cette saison du côté du Napoli avec 12 buts et 15 offrandes en 27 matches et une première place en Serie A, de nombreux clubs s’intéressent à l’ailier gauche géorgien à l’instar du Real Madrid. « Son père et moi, on supporte le Barça, mais lui aime le Real Madrid. C’est un joueur pour un club de ce niveau, il peut jouer dans n’importe quelle équipe. Je serais heureux de le voir sous le maillot du Barça, mais lui est pour le Real Madrid » avait d’ailleurs lâché récemment son agent Mamuka Jugeli.

L’ancien du Rubin Kazan avait d’ailleurs révélé que Guti et Cristiano Ronaldo étaient ses idoles. Ancienne gloire des Merengues, Guti a d’ailleurs réagi à cela dans l’émission El Chiringuito. «Je suis l’idole de Kvaratskhelia ? Kvara, viens au Real Madrid. Je t’enverrai un maillot avec le 14 derrière» n’a pas manqué de glisser amusé l’ancien milieu de terrain.

