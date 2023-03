Naples : les annonces croustillantes de l’agent de Khvicha Kvaratskhelia

La suite après cette publicité

C’est un des joueurs à la mode en ce moment en Europe, avec son acolyte Victor Osimhen. Khvicha Kvaratskhelia affiche notamment 12 buts et 13 passes décisives en 26 rencontres avec l’écurie du sud de l’Italie cette saison entre Serie A et Ligue des Champions, étant l’un des principaux artisans de l’exercice 2022/2023 impressionnant des Partenopei.

Et forcément, quand un joueur brille à Naples, il est très vite question de son avenir. Il a beau être en terres napolitaines depuis quelques mois seulement ; son nom circule déjà pour des clubs d’un calibre supérieur, à l’image du Real Madrid ou de Manchester City. Même si on sait qu’on aura sûrement droit à un transfert dépassant les 100 millions d’euros, pour le Géorgien comme pour Osimhen. Son agent Mamuka Jugeli en a d’ailleurs dit un peu plus sur son avenir.

Kvara est supporter du Real Madrid

« En janvier, j’ai parlé avec le directeur sportif Giuntoli et il n’y a pas urgence pour le prolonger. Pareil pour nous. Khvicha aime tout à Naples. Si on décide de quelque chose, Giuntoli sera le premier mis au courant. Je me répète, Kvara ne jouera dans aucun autre club italien après Naples. J’ai parlé avec lui, il me l’a confirmé. Mais je ne suis pas un prophète, je ne sais pas ce qui peut se passer dans 10 ou 15 ans, peut-être que si l’Inter l’appelle il voudra y aller. En revanche, aujourd’hui, il ne veut pas jouer dans d’autres clubs italiens », a-t-il lancé à la chaîne YouTube GeoTeam.

« Son père et moi, on supporte le Barça, mais lui aime le Real Madrid. C’est un joueur pour un club de ce niveau, il peut jouer dans n’importe quelle équipe. Je serais heureux de le voir sous le maillot du Barça, mais lui est pour le Real Madrid », a conclu l’agent. Des propos qui vont logiquement faire beaucoup parler du côté de la capitale espagnole…