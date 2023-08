Ligue des Champions : le tirage au sort complet des barrages !

L’Olympique de Marseille est désormais fixé. Ce lundi, au siège de l’UEFA basé à Nyon (Suisse), avait lieu le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions 2023-2024. Si les hommes de Marcelino devront, avant cela, se défaire des Grecs du Panathinaikos au cours du mois d’août (aller le 9, retour le 15), les Olympiens connaissent d’ores et déjà leur futur adversaire en cas de qualification.

La suite après cette publicité

Pour rappel, les huit équipes concernées sont réparties de manière égale en 4 équipes têtes de série et 4 équipes non-têtes de série. Les vainqueurs d’un match du troisième tour de qualification sont têtes de série pour le tirage au sort des barrages si l’un des clubs impliqués dans ce match a un coefficient lui permettant d’être tête de série. À ce titre, l’OM - se retrouvant dans la voie de la Ligue - ne sera pas tête de série en barrages.

À lire

OM : le geste radical d’Alexis Sanchez

Braga ou le FK TSC Bačka Topola pour l’OM !

Dès lors, si les Phocéens parviennent à se qualifier, ils croiseront la route des Portugais de Braga ou des Serbes du Backa Topola. Par ailleurs, le vainqueur du match entre les Glasgow Rangers, pensionnaires du championnat écossais, et les Suisses du Servette FC affrontera le gagnant de la double confrontation opposant les Hollandais du PSV Eindhoven et les Autrichiens de Sturm Graz. À noter qu’en 2024, la Ligue des champions va accueillir 4 équipes supplémentaires, et se déroulera sous la forme d’un championnat (classement final de 1 à 36), mais chaque équipe ne rencontrera "que" 8 adversaires, avec 4 matchs joués à domicile et 4 à l’extérieur.

La suite après cette publicité

Dans le détail, à l’issue de la première phase, un classement de 1 à 36 sera effectué. Les équipes classées de 1 à 8 seront alors directement qualifiées pour les huitièmes de finale alors que les équipes classées de 9 à 24 s’affronteront dans un 16ème de finale (barrage) pour arriver à 16 équipes au total. Concernant les barrages, les matchs-aller se dérouleront les 22/23 août prochain et le retour aura lieu, une semaine plus tard (29-30 août).

Le tirage au sort complet des barrages

Voie des Champions

Slovan Bratislava ou Maccabi Haifa vs Young Boys

Royal Antwerp vs AEK ou GNK Dinamo

Rakow Czestochowa ou Aris Limassol vs Copenhague ou Sparta Prague

Klaksvik ou Molde vs Olimpija Ljubljana ou Galatasaray

Voie de la Ligue

Rangers FC (SCO) ou Servette FC (SUI) vs PSV Eindhoven (NED) ou SK Sturm Graz (AUT)

SC Braga (POR) ou FK TSC Bačka Topola (SRB) vs Panathinaikos FC (GRE) ou Olympique de Marseille (FRA)

Têtes de série

Vainqueur du match 1 : Rangers FC (SCO) - Servette FC (SUI)

Vainqueur du match 2 : SC Braga (POR) - FK TSC Bačka Topola (SRB)

Non-tête de série

Vainqueur du match 3 : PSV Eindhoven (NED) - SK Sturm Graz (AUT)

Vainqueur du match 4 : Panathinaikos FC (GRE) - Olympique de Marseille (FRA)