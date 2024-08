Ibrahim Salah prêté au Stade Brestois

Comme nous vous en informions hier, Ibrahim Salah (23 ans) passe bien du Stade Rennais au Stade Brestois. L’ailier marocain est prêté avec option d’achat dans la cité du Ponant, et jouera la Ligue des Champions cette saison. Sa venue confirme le départ à venir de Jérémy Le Douaron du côté de Palerme pour une vente qui rapportera 4 M€.

La suite après cette publicité

Arrivé en janvier 2023 à Rennes pour 6,5 M€, Salah n’a jamais vraiment réussi à s’imposer comme un titulaire, et ce malgré de belles prestations en sortie de banc (7 buts et 1 passe en 47 rencontres toutes compétitions confondues). Il devrait obtenir plus de temps de jeu chez des Brestois, qui auront besoin de sa créativité.