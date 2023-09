Rennes : Davinson Sanchez ne devrait pas venir

Joueur de Tottenham depuis 2017, Davinson Sanchez joue les remplaçants de luxe chez les Spurs. Le défenseur central international colombien de 27 ans a donc logiquement été mis sur le marché par ses dirigeants. Nous vous avions révélé que le Stade Rennais avait fait une offre de 9 M€ pour s’attacher ses services.

Monaco avait également été cité comme possible destination pour le Sud-Américain. Mais selon nos informations, Sanchez ne viendra ni en Bretagne, ni en Principauté sauf incroyable retournement de situation. Daniel Levy, le président des Spurs, s’est montré trop gourmand et réclamait 15 M€ non négociable pour laisser filer Sanchez à un an de la fin de son contrat. Une somme jugée prohibitive par les deux clubs français. Concernant le SRFC, l’échec de cette piste pourrait bloquer le départ d’un Arthur Theate très convoité même si le club breton travaille actuellement sur une ultime piste défensive dans les dernières heures du mercato estival. La fin de journée risque d’être agitée en Bretagne.