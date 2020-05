OM : coup de tonnerre dans le dossier Alvaro Gonzalez

L'été dernier, l'Olympique de Marseille a vu un changement d'entraîneur. André Villas-Boas, le Portugais, a été nommé coach en remplacement de Rudi Garcia. Mais l'ancien de Porto, de Chelsea et de Tottenham notamment, a hérité d'un problème financier empêchant l'OM d'être vraiment très actif sur le mercato. Ainsi, ont débarqué sur la Canebière trois éléments lors du dernier marché estival : Valentin Rongier (FC Nantes), Dario Benedetto (Boca Juniors) et Alvaro Gonzalez (Villarreal). Les trois hommes se sont vite intégrés et sont devenus des titulaires indiscutables du vice-champion de France.

La suite après cette publicité

Le défenseur espagnol a été une surprise et était surtout pas mal jugé par les observateurs de la Liga. On lui reprochait sa lenteur et son côté rugueux dans les duels. Finalement, il s'est imposé en patron aux côtés d'abord de Boubacar Kamara puis du Croate Duje Caleta-Car. Toutefois, l'Ibère était seulement prêté, avec option d'achat, à l'écurie phocéenne. Une option d'achat qui était normalement quasi-obligatoire.

L'OM doit maintenant négocier avec Villarreal

Mais finalement, maintenant, les deux clubs doivent négocier, car la fin du championnat a créé une sorte de brèche et l'option d'achat n'est plus si obligatoire que cela. « Nous attendons des négociations avec Villarreal. Tout a été fait pour le faire, mais lorsque la saison n'est pas terminée, nous devons négocier avec eux. Je voudrais jouer la Ligue des champions avec l'Olympique de Marseille », a déclaré le joueur à Tiempo de Juego.

Il est plus que probable que l'Olympique de Marseille lève l'option d'achat d'Alavaro Gonzalez puisqu'il a participé à 20 rencontres, dont 19 en tant que titulaire, cette année dans le championnat de France et qu'il n'a connu aucune défaite sous ses nouvelles couleurs en Ligue 1. Cela n'empêche pas Andoni Zubizarreta de travailler puisque, comme nous vous l'évoquions récemment l'OM pense à Diogo Leite, le jeune défenseur du FC Porto.