Juve : la somme folle que touchera Thiago Motta en cas de licenciement

Humilié en Coupe d’Italie par Empoli et en Ligue des Champions par le PSV Eindhoven, Thiago Motta est menacé. Sa place sur le banc de la Vieille Dame est très inconfortable, après des dépenses conséquentes cet été pour construire une équipe à sa demande. À douze journées de la fin du championnat, l’objectif des Turinois est désormais d’assurer sa place parmi les quatre premiers de Serie A, et d’espérer un faux pas des équipes devant eux pour se relancer dans la course au Scudetto.

Car si un licenciement de Thiago Motta devait intervenir, ça ne serait pas sans de grosses dépenses de la part des dirigeants de la Juventus. En effet, indiquer la sortie à l’entraîneur italo-brésilien et à son staff deux saisons avant la fin de son contrat représenterait un coût d’un peu moins de 20 millions d’euros. De quoi refroidir les envies de changements du comité directeur de la Juve…