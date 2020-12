OM - Stade de Reims : les compositions probables

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille cartonne en Ligue 1. Si les Phocéens ont certes perdu face à Rennes le week-end dernier, ils étaient avant ce match sur une série de six succès en championnat. Avec deux matchs de moins que les trois équipes placées devant eux - Lille, PSG, OL - les Phocéens seraient même leaders en cas de victoire dans ces rencontres en retard.

Même si la semaine a été marquée par les quelques soucis d'André Villas-Boas avec les journalistes, ses hommes sont donc favoris pour ce match de la seizième journée face à Reims (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 19h). Tout d'abord, parce qu'ils sont injouables au Vélodrome dernièrement, mais aussi parce que Reims est dans le dur à l'approche de la trêve hivernale, étant dix-septième, avec une seule petite victoire en déplacement cette saison.

Des côtés 100% japonais à Marseille

Pour ce match, le tacticien portugais doit notamment composer sans Gueye, suspendu, et Amavi et Sanson, blessés. Mandanda sera dans les cages, avec un quatuor Nagatomo - Caleta-Car - Alvaro - Sakai devant lui. Dans l'entrejeu, on retrouvera Kamara, Cuisance ainsi que Rongier, alors que Payet et Thauvin accompagneront Benedetto devant.

En face, David Guion titularisera Rajkovic sans les cages, avec un duo Faes-Abdelhamid devant lui. Foket et Konan assureront l'animation sur les côtés. Zeneli, Chavalerin, Berisha et Cafaro composeront la ligne de quatre du milieu de terrain, avec Touré et Boulaye Dia, dont le nom a souvent été lié à l'OM, pour tenter de faire mal à l'arrière-garde phocéenne.