OM : les promesses de Pablo Longoria

On peut dire qu'en un peu plus de six mois, Pablo Longoria a fait ses preuves. Tellement que Frank McCourt a décidé de lui confier le poste de président de l'OM en remplacement de Jacques-Henri Eyraud. Il était depuis cet été head of football du club et s'occupait du recrutement. L'Espagnol prend du galon à seulement 34 ans. Dans le communiqué livré par le club, il a exprimé ses premiers mots et fait part de sa fierté d'occuper un poste d'une telle importance.

«L'histoire et la culture de ce club sont véritablement uniques. Le football est inconcevable sans passion et cette nomination est pour moi un grand honneur, auquel je me prépare depuis que je suis entré dans le monde du football. Nous souhaitons contribuer à la construction d’un style de jeu qui corresponde à la passion de nos supporters. Je serai attentif à ce que tous les joueurs adhèrent à notre projet. Ce sera une condition préalable pour nos recrutements à venir. Le courage et la passion sont des valeurs essentielles pour l'OM et les Marseillais. Le club passe avant tout, quoi qu'il arrive», lance le nouveau président de l'OM.