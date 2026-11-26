Le ton monte entre Daniel Riolo et Samuel Eto’o. Alors que l’éditorialiste de RMC avait qualifié de « honte intégrale » le soutien du président de la Fédération camerounaise de football à la réélection de Gianni Infantino à la tête de la FIFA, l’ancien attaquant lui avait vivement répondu sur les réseaux sociaux, remettant notamment en cause sa légitimité à juger les décisions des dirigeants du football africain. Daniel Riolo n’a pas tardé à réagir dans l’After Foot, invitant directement Samuel Eto’o à venir s’expliquer à l’antenne. « Le grand Samuel Eto’o, puisqu’il est si fort, il vient ici et il débat. Je ne veux pas lui dire qu’il a tort. Je veux qu’il m’explique pourquoi il défend Infantino », a lancé le journaliste, peu convaincu par les arguments avancés par l’ancien buteur du FC Barcelone.

La suite après cette publicité

Daniel Riolo souhaite notamment obtenir des explications sur les motivations du dirigeant camerounais et sur l’utilisation des 25 millions d’euros qu’il évoque dans le cadre du soutien financier de la FIFA. Le consultant a également rejeté l’idée selon laquelle ses critiques constitueraient une volonté de donner des leçons aux dirigeants africains, estimant être en droit de questionner leurs choix. « À partir du moment où tu votes pour un mec qui t’a manqué de respect, j’ai le droit de me poser une question quand même », a-t-il poursuivi. Malgré la virulence de leurs échanges, Riolo a toutefois reconnu que son admiration pour la carrière sportive de Samuel Eto’o restait intacte, après que ce dernier lui avait rappelé avoir été son idole. « Ça, c’est vrai. Mais il l’est toujours. C’est un des meilleurs neufs que j’ai vus de ma vie. J’adore ce joueur », a-t-il assuré.