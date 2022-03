La suite après cette publicité

Le classement des top buteurs européens revient ce lundi pour le vingtième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Et comme souvent on retrouve Robert Lewandowski à la toute première place de ce classement. Muet ce week-end contre le Bayer Leverkusen (1-1), l'attaquant polonais marque le pas dans une deuxième rencontre de suite. Un phénomène rare pour celui qui comptabilise pas moins de 28 buts en 25 matches de Bundesliga cette saison.

Il dispose d'une belle avance sur son plus proche poursuivant, qui est un ancien de Ligue 1. Passé par Lille, Michael Frey brille désormais de mille feux avec Antwerp. L'attaquant suisse s'est offert un doublé hier contre Beerschot (2-1) et dispose désormais d'un incroyable bilan de 22 buts en 29 matches avec le club belge. Le podium est complété par un autre représentant de la Jupiler Pro League, puisqu'il s'agit de Deniz Undav. Le buteur de l'Union Saint-Gilloise a encore fait parler la poudre samedi lors de la victoire 3-2 contre Courtrai. Le voici désormais crédité de 21 buts en 29 matches.

Ciro Immobile remonte, Sébastien Haller de retour

Au pied du podium, on retrouve Patrik Schick. Blessé et donc absent contre le Bayern Munich (1-1), l'attaquant tchèque du Bayer Leverkusen reste bloqué à 20 buts en 20 matches. C'est un tout petit peu mieux que Darwin Núñez. Cinquième, l'Uruguayen suit derrière avec un match disputé de plus. Contre Portimonense samedi (victoire 2-1), il a débuté sur le banc et n'a joué que quelques minutes. Sixième, Ciro Immobile remonte grâce à un but sur penalty contre Cagliari (3-0). Le joueur de la Lazio dispose désormais de 20 buts en 23 matches. La septième place revient à Karim Benzema.

Avec le Real Madrid contre la Real Sociedad (4-1), il a nettement participé à la large victoire des Merengues et s'est offert une réalisation sur penalty qui lui permet d'atteindre la barre des 20 réalisations. Pour y parvenir, il a besoin de 24 rencontres de Liga. Huitième place pour Dušan Vlahovic, muet contre Spezia (victoire 1-0). Le buteur serbe de la Juventus reste très bien placé avec 20 buts en 26 matches. Neuvième, Mohamed Salah marque aussi le pas malgré la victoire 1-0 de Liverpool contre West Ham et a inscrit 19 buts en 25 matches de Premier League cette saison. Enfin, Sébastien Haller réintègre le top 10 avec 18 buts en 22 matches. Hier, contre le RKC Waalwijk (3-2), il a largement contribué au succès des siens avec un doublé.

Paul Onuachu (Genk), Jelle Vossen (Zulte Waregem), Jordan Siebatcheu (Young Boys) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) échouent de peu juste derrière avec 16 buts. Derrière, on retrouve Anthony Modeste (Cologne), Luis Diaz (Porto/Liverpool), Karim Adeyemi (RB Salzbourg), Ricardo Horta (Braga), Arthur Cabral (FC Bâle/Fiorentina), Nikola Storm (Malines), Giovanni Simeone (Hellas Vérone) et Wissam Ben Yedder (Monaco) tous crédités de 15 réalisations. Enfin, Christopher Nkunku (RB Leipzig), Assan Ceesay (Zurich), Kylian Mbappé (Paris SG), Artem Dovbyk (Dnipro-1), Shamar Nicholson (Charleroi/Spartak Moscou), Lautaro Martinez (Inter Milan), Gaëtan Laborde (Rennes) et Tarik Tissoudali (La Gantoise) suivent avec 14 buts inscrits.

Le classement des tops buteurs européens

1) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 28 buts en 25 matches (2171 minutes)

2) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 22 buts en 29 matches (2185 minutes)

3) Deniz Undav (25 ans/Union Saint-Gilloise/Allemagne) – 21 buts en 29 matches (2540 minutes)

4) Patrik Schick (26 ans/Bayer Leverkusen/Tchéquie) - 20 buts en 20 matches (1569 minutes)

5) Darwin Núñez (22 ans/Benfica/Uruguay) - 20 buts en 21 matches (1464 minutes)

6) Ciro Immobile (32 ans/Lazio/Italie) - 20 buts en 23 matches (1996 minutes)

7) Karim Benzema (34 ans/Real Madrid/France) - 20 buts en 24 matches (1974 minutes)

8) Dušan Vlahovic (22 ans/Fiorentina puis Juventus/Serbie) - 20 buts en 26 matches (2290 minutes)

9) Mohamed Salah (29 ans/Liverpool/Égypte) - 19 buts en 25 matches (2164 minutes)

10) Sébastien Haller (27 ans/Ajax Amsterdam/Côte d'Ivoire) - 18 buts en 22 matches (1873 minutes)