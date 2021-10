La stratégie de la Juventus pour faire revenir Paul Pogba

La suite après cette publicité

« Je parle toujours avec les anciens joueurs de la Juventus. Je suis à Manchester United et il me reste un an de contrat. Je veux bien finir la saison avec mon club, puis on verra. Si je suis bien à Turin ? Oui (rires) ». Cette déclaration de Paul Pogba à l'issue de l'incroyable victoire des Bleus à Turin face à la Belgique (3-2), a affolé l'Italie et surtout les supporters de la Juventus. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Manchester United, le milieu français n'a toujours pas prolongé son bail avec les Red Devils. Mais le retour de Cristiano Ronaldo et son rôle à United pourraient inciter le champion du monde à poursuivre l'aventure à Old Trafford.

En attendant, Mino Raiola prend soin de ne négliger aucune option pour l'avenir de la Pioche. Le célèbre agent italien ménage ainsi les susceptibilités de chacun et laisse la porte grande ouverte aux clubs désireux d'enrôler son client la saison prochaine. Et la Juventus en a bien conscience. Car entre la Vieille Dame et Pogba, l'idylle reste d'actualité malgré le départ du joueur en 2016. Faire revenir l'international tricolore constitue donc une hypothèse crédible aux yeux des dirigeants turinois.

La Juventus va devoir dégraisser pour accueillir Pogba

Et dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport confirme le désir de la formation italienne sur le sujet. Ainsi, les hautes sphères turinoises étudient toutes les options possibles pour boucler le retour du chouchou de l'Allianz Stadium. Délestée des gros émoluments de Cristiano Ronaldo (31 millions d'euros par saison), la Juve doit cependant dégraisser pour faire place nette à Paul Pogba. Les ventes d'Adrien Rabiot et d'Aaron Ramsey ne seraient pas exclues par la direction de la Vieille Dame, tout comme celle de Weston McKennie.

Les deux premiers cités émargeraient à 7 millions d'euros annuels. Des revenus conséquents qui plombent les finances du club. En parallèle de potentiels transferts, la Juventus devra trouver les arguments pour convaincre le milieu français d'effectuer quelques efforts sur le plan économique. C'est sur ce point que tout pourrait se jouer, car le Paris Saint-Germain par exemple serait prêt à offrir un pont d'or au principal protagoniste. Reverra-t-on Paul Pogba sous le maillot de la Juventus la saison prochaine ? Le suspense reste entier...