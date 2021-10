Manchester United : Paul Pogba souhaite maintenant prolonger !

Entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane ou encore Kylian Mbappé, il y en a eu des feuilletons lors du dernier mercato estival. Et l'avenir d'un autre Français a aussi fait parler ces derniers mois : celui de Paul Pogba. Comme son compatriote du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de Manchester United dispose d'un contrat se terminant en juin prochain. Alors forcément, les club intéressés étaient nombreux cet été et comme nous vous le révélions en exclusivité pendant l'Euro 2020, le club de la capitale était l'un d'eux.

Finalement, après des négociations pas concluantes, l'ancien joueur de la Juventus avait décidé de rester du côté d'Old Trafford au moins une saison de plus, sans non plus dire non à une prolongation de contrat. Le principal concerné s'est en tout cas rapidement reconcentré sur le terrain, et «La Pioche» a déjà disputé sept matches de Premier League et deux rencontres de Ligue des Champions. Mais son avenir revient dans l'actualité, et le champion du Monde 2018 semble enfin avoir pris sa décision.

Pogba bientôt parmi les joueurs les mieux payés de PL ?

Ces derniers jours, les médias anglais expliquaient que les dirigeants mancuniens étaient confiants concernant une prolongation du Français. Et la tendance semble se confirmer. D'après les informations de L'Equipe, le joueur de 28 ans souhaite s'engager dans la durée avec les Red Devils en signant un nouveau bail assez long. Et les raisons sont nombreuses. L'international tricolore a d'abord vu MU se renforcer considérablement, avec notamment les arrivées de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho. Mais ce n'est pas tout.

Avec le Covid-19 et la crise financière, les clubs pouvant lui proposer un gros salaire ne sont pas nombreux. Et à Manchester United, Paul Pogba pourrait signer un nouveau contrat avec un salaire XXL à la clé, pour devenir l'un des joueurs les mieux payés de Premier League ! Sauf retournement de situation, l'ancien Bianconero devrait donc rester à Manchester encore un peu de temps. Et si les clubs intéressés (PSG, Real Madrid) veulent le faire changer d'avis, il va falloir être très convaincant.