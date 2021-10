La petite phrase de Paul Pogba sur son avenir

En fin de contrat en juin 2022, l’avenir de Paul Pogba est un des dossiers que veut à tout pris régler Manchester United. Les dirigeants des Red Devils veulent le prolonger. Annoncé sur le départ cet été, notamment au Paris Saint-Germain, le Français souhaiterait lui aussi étendre son bail.

À l’issue de la rencontre entre la France et la Belgique (3-2) qui s’est jouée au Juventus Stadium, Pogba a été interrogé par la chaîne italienne Mediaset sur un possible retour à Turin : « je parle toujours avec les anciens joueurs de la Juventus. Je suis à Manchester United et il me reste un an de contrat. Je veux bien finir la saison avec mon club, puis on verra. Si je suis bien à Turin ? Oui (rires) », a-t-il déclaré, rapporte La Gazzetta dello Sport.