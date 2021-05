Laurent Batlles vers Montpellier

Pour sa première expérience sur le banc d'une équipe professionnel, Laurent Batlles a attiré les regards et les curiosités. 4e l'an passé avec l'ESTAC sur une saison tronquée par la pandémie de covid-19, l'entraîneur est parti sur des bases solides, annonçant la couleur pour la suite. Cette saison, il est sur le point de faire monter le club troyen en Ligue 1, en plus d'être leader de Ligue 2 avec 5 points d'avance à deux journées de la fin du championnat.

En plus de résultats probants, il a réussi à faire jouer son équipe avec style. L'ESTAC a largement dominé la possession du ballon durant ses rencontres, n'hésitant jamais à repartir de derrière pour construire son jeu. La recette s'est avérée payante et Battles a même des fans. Sous contrat jusqu'en 2023, il n'est pas du tout certain de rester dans l'Aube. Selon les informations de L'Equipe, il ne s'entend pas avec Éric Mombaerts, le head of football du City Group, propriétaire du club depuis quelques semaines, et devrait prochainement s'engager en faveur de Montpellier. Il prendrait la suite de Michel Der Zakarian que l'on dit proche de Bordeaux.