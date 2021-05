Laurent Batlles plaît à Montpellier

«D’un commun accord, on arrête notre aventure. Ça fait 4 ans que je suis là, 4 très belles années. Quand j’ai récupéré le club, ils venaient de finir 17e. On fait 4 saisons dans les dix premiers. Je suis content de mon parcours et de ce que j’ai fait. C'est le foot. 22 ans tout confondus, c'est une belle aventure qui s'arrête pour moi. Sans regrets. J'ai passé de bons moments dans ce club, on a bien travaillé et aujourd'hui, ça s'arrête. C'est la vie d'un coach ». En fin de contrat en juin prochain, l'entraîneur Michel Der Zakarian va donc quitter Montpellier au terme de la saison comme il l'a annoncé ce dimanche.

La suite après cette publicité

Pour succéder au technicien de 58 ans, la direction héraultaise à coché plusieurs noms et parmi eux figure Laurent Batlles. Le technicien de 45 ans est apprécié par les dirigeants montpelliérains. Avec Troyes, l'entraîneur se rapproche un peu plus chaque jour de la montée. Leader à trois rencontres du terme du championnat de L2, l'ESTAC est assuré de finir au pire barragiste à l'issue de la saison