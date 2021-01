PL : Brighton arrache le nul face à Wolverhampton après un scénario fou

A l'occasion de la dix-septième journée de Premier League, Brighton accueillait Wolverhampton à l'Amex Stadium. Les Seagulls qui restaient sur une défaite (0-1) face à Arsenal mardi, voulaient absolument se relancer pour prendre leurs distances avec la zone rouge. De leur côté, les Wolves battus par Manchester United (1-0) souhaitaient réduire la voilure sur le top 10 de Premier League. La rencontre démarrait idéalement pour les hommes de Graham Potter qui ouvraient le score avant le quart d'heure de jeu par Connolly (1-0, 13e).

La suite après cette publicité

Malheureusement pour les locaux, Romain Saiss bien servi par Nelson Semedo égalisait six minutes plus tard (1-1, 19e). Les protégés de Nuno Espirito Santo prenaient l'avantage après la demi-heure de jeu suite à un but contre son camp de Burn (1-2, 34e). Juste avant la pause, Ruben Neves permettait aux siens de prendre le large en transformant un penalty (1-3, 45e). Au retour des vestiaires, Brighton obtenait à son tour un penalty que transformait Neal Maupay (2-3, 46e). Galvanisés par cette réduction du score, les Seagulls recollaient à leur adversaire grâce à Dunk (3-3, 70e). Un résultat nul spectaculaire qui n'arrangeait aucune des deux équipes au classement.

Retrouvez le classement de Premier League ici.