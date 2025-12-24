Le FC Nantes va mettre deux jeunes talents français à l’essai

À la recherche de renforts pour se maintenir en Ligue 1, le FC Nantes, actuellement 17e du championnat, va accueillir deux jeunes joueurs français de Sarcelles pour des essais au courant du mois de janvier. Lilian Lido Lobé est un milieu de terrain défensif de 18 ans capable aussi d’évoluer en défense centrale. Droitier, il se distingue par sa qualité de relance, sa lecture du jeu défensive et sa capacité à intercepter des passes longues, tout en étant à l’aise techniquement. De son côté, Charles-André Tré, également issu de Sarcelles, est un défenseur central droitier de 18 ans capable aussi de jouer latéral.

Il est solide dans son couloir, combatif et doté d’une bonne vision du jeu, il a déjà inscrit 2 buts avec les U19 de son club. Ces profils intéressent Nantes pour renforcer sa ligne défensive et son milieu, tout en misant sur le potentiel à long terme. Le club chypriote de Pafos suit de près ces deux jeunes talents et leur offrira également un essai, confirmant l’intérêt croissant pour ces joueurs à l’échelle internationale. Pour Nantes, ces essais sont l’occasion de détecter de nouvelles pépites capables de s’adapter rapidement à un environnement professionnel exigeant.