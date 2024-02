Inter Miami : Lionel Messi répond aux critiques sur sa blessure

En Asie, Lionel Messi était au cœur d’une immense polémique. L’attaquant argentin n’a pas disputé la moindre minute lors du match amical entre l’Inter Miami et une sélection des joueurs de Hong Kong, début février. Les médias chinois, les politiciens d’Hong Kong et les supporters ont réagi avec colère, surtout en voyant le joueur de 36 ans jouer trois jours plus tard contre le Vissel Kobe, lors d’un match amical à Tokyo. Mais face aux polémiques, l’Argentin est sorti du silence sur l’une des plus grandes plateformes de médias sociaux de Chine, Weibo.

«J’ai lu et entendu beaucoup de choses qui ont été dites après le match à Hong Kong (…) J’ai entendu des gens dire que je ne voulais pas jouer pour des raisons politiques et bien d’autres raisons qui sont totalement fausses. Si cela avait été le cas, je n’aurais même pas voyagé au Japon ni visité la Chine, comme je l’ai fait à plusieurs reprises. Depuis le début de ma carrière, j’entretiens une relation très étroite et particulière avec la Chine. Comme je l’ai dit lors de la conférence de presse, j’avais un adducteur enflammé et je n’ai pas pu jouer lors du premier match en Arabie Saoudite, c’est à ce moment-là que je l’ai ressenti. Lors du deuxième match, j’ai essayé de jouer un peu, mais la situation a empiré. C’était un peu mieux quelques jours plus tard et c’est pourquoi j’ai joué un peu au Japon pour me préparer physiquement», a clarifié le Champion du monde en titre.