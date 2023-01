Serie A : l’AC Milan arrache le point du match nul face à Lecce mais laisse filer Naples en tête

Suite de la 18ème journée de Serie A ce samedi avec le déplacement de l’AC Milan, deuxième du championnat italien, à Lecce. Pensionnaire de la deuxième partie de tableau, le club basé dans les Pouilles ne devait pas représenter un obstacle infranchissable pour les joueurs de Stefano Pioli. D’autant plus qu’avec la victoire éclatante des Partenopei face à la Juventus ce vendredi (5-1), les Rossoneri devaient s’imposer pour rester au contact des leaders de la Serie A. Malmenés pendant la majeure partie de la première période, les coéquipiers d’Olivier Giroud souffraient face à des locaux motivés et efficace en attaque. Alors que Théo Hernandez ouvrait le score bien malgré lui dès le début de la rencontre sur un but contre son camp (3e, 1-0), Lecce enfonçait le clou sur corner avant la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Federico Baschirotto (23e, 2-0). Federico Di Francesco, par deux fois (5e et 14e), et Valentin Gendrey (26e) manquaient l’occasion d’alourdir le score alors que Wladimiro Falcone réalisait deux arrêts cruciaux devant Olivier Giroud (10e et 43e).

Au retour des vestiaires, Rafael Leão se montrait une première fois mais Baschirotto déviait le ballon en corner (49e) puis trouvait finalement le chemin des filets en trompant un Falcone, loin d’être impérial pour l’occasion (58e, 2-1). En fin de rencontre, Giroud était à la réception d’un centre et remisait de la tête vers Davide Calabria qui arrivait lancé pour marquer d’une tête à bout portant (70e, 2-2). Malgré l’intervention du VAR, le but était accordé à l’AC Milan quelques minutes plus tard. Lancé en profondeur par Ismaël Bennacer, Junior Messias pensait donner l’avantage aux Milanais en ouvrant son pied mais sa frappe heurtait le poteau (79e) et le Brésilien était finalement signalé en position de hors-jeu. Le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final et les deux équipes se séparaient donc sur ce match nul qui n’arrange personne. Au classement, l’AC Milan laisse filer Naples en tête de la Serie A tandis que Lecce reste englué dans le voutre mou du championnat italien.

