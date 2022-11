Nathan Jones nommé entraîneur de Southampton

Quelques jours après le limogeage de Ralph Hasenhüttl, Southampton a déjà trouvé son nouvel entraîneur. Le club de Premier League a, ce jeudi, annoncé la nomination de Nathan Jones à la tête de l'équipe. L'ancien coach de Luton Town s'est engagé pour les trois prochaines saisons, soit jusqu'en 2026, avec les Saints, après avoir été nommé « Meilleur entraîneur de Championship » l'an passé.

« Beaucoup de membres de ma famille sont des fans de Southampton, ce qui n'aide pas à moitié, et je suis vraiment, vraiment fier d'avoir cette opportunité, et j'ai vraiment hâte de commencer. Évidemment, je voulais manager en Premier League, j'en rêvais depuis que je suis entraîneur ou manager, mais ce club en particulier - à cause de la façon dont il est géré, à cause de la structure, à cause de la façon dont ils regarder plus loin que les simples résultats – ça me plaît vraiment », a réagi le principal intéressé.