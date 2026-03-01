L’Iran envisage de se retirer de la Coupe du Monde 2026 après les bombardements

La situation en Iran suscite de vives inquiétudes à l’approche de la Coupe du Monde 2026. Selon le média espagnol Marca, le pays envisagerait de se retirer du tournoi après une vaste campagne de bombardements menée ce samedi par les États-Unis et Israël sur son territoire. Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne, a évoqué la gravité de la situation à la télévision d’État : « vu ce qui s’est passé aujourd’hui et cette attaque des États-Unis, il est peu probable que nous puissions envisager sereinement la Coupe du monde, mais ce sont les responsables sportifs qui doivent en décider. » Le dirigeant a également annoncé la suspension du championnat domestique jusqu’à nouvel ordre.

La FIFA suit de près l’évolution de la crise. Le secrétaire général Mattias Grafström a déclaré à Cardiff, lors de l’assemblée générale de l’IFAB : « j’ai lu les informations (concernant l’Iran) ce matin, comme vous. Nous avons tenu une réunion aujourd’hui et il est prématuré de commenter en détail, mais nous suivrons de près l’évolution de la situation sur tous les sujets à travers le monde. Nous continuerons de communiquer, comme nous le faisons toujours avec les trois gouvernements hôtes. La sécurité de tous sera assurée. » L’Iran, qualifié pour sa quatrième phase finale consécutive, doit disputer ses trois matches de poule aux États-Unis contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte, dans un groupe où la tension géopolitique pourrait désormais peser sur sa participation…