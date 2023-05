Edwin van der Sar quitte l’Ajax Amsterdam

La piètre saison de l’Ajax Amsterdam aura laissé des traces au sein du club. Premier effet visible, le départ d’Edwin van der Sar, qui était le directeur général des Ajacides depuis 2016. L’annonce a été faite officiellement ce mardi dans un communiqué du club. Le Conseil de surveillance a tout de même demandé à l’ancien gardien de Manchester United de rester officiellement en poste jusqu’au 1er août. Ce dernier s’est exprimé sur le site officiel.

« Après presque onze ans au sein du conseil d’administration, j’en ai terminé. Nous avons vécu des choses merveilleuses ensemble, mais ce fut aussi une période incroyablement difficile. Je suis très reconnaissant aux personnes que j’ai rencontrées et avec lesquelles j’ai travaillé au cours de ma seconde carrière à l’Ajax, ainsi qu’à tout ce que nous avons accompli et traversé ensemble. Je ressens le besoin de prendre de la distance, de me reposer et de faire d’autres choses. Je ne me sens pas bien à l’idée de prendre des décisions sur l’avenir de ce merveilleux club dans la période à venir. C’est pourquoi j’ai décidé de démissionner ».

