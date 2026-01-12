Real Madrid : les coulisses complètement folles du départ de Xabi Alonso

Au lendemain de la défaite en finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (2-3), le Real Madrid était encore sous le feu des critiques. Mais personne n’avait vu venir le communiqué du club merengue ce lundi soir, officialisant le départ de Xabi Alonso à la surprise générale. «Le Real Madrid CF annonce que, d’un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d’entraîneur de l’équipe première. Notre club remercie Xabi Alonso et toute son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période», était-il simplement expliqué.

Seulement six mois après sa nomination, l’ex-coach du Bayer Leverkusen a donc échoué à sa mission et a d’ores et déjà été remplacé par Alvaro Arbeloa dans la foulée. Et les premières informations expliquent les raisons de ce départ soudain. The Athletic explique que les tensions entre Xabi Alonso et certains membres de l’effectif madrilène, au-delà de Vinicius Jr, se sont accrues ces dernières semaines. Plusieurs joueurs de l’équipe première étant mécontents de sa gestion et de la manière dont il aurait imposé plusieurs choix importants depuis son arrivée cet été.

Le vestiaire n’était pas au courant

Le Real Madrid avait pourtant effectué un bon début de saison, mais tout a commencé à se compliquer après la victoire contre le FC Barcelone, le 24 octobre dernier. Xabi Alonso voulait apporter son propre modèle et ses propres idées, mais les joueurs étaient habitués à autre chose. Pourtant, El Chiringuito a précisé que le vestiaire a été énormément surpris, les joueurs ne s’attendaient pas au limogeage de son manager. Marca explique même que les joueurs ont été choqués de l’annonce et l’ont appris en voyant le communiqué du Real Madrid via leurs propres réseaux sociaux.

AS apporte d’autres informations en révélant que tout s’est en réalité passé très vite. Après avoir atterri à Madrid vers 8h du matin, Xabi Alonso s’est rendu à Valdebebas et a rencontré la direction du club. L’entraîneur a exprimé sa lassitude face à cette situation et qu’il ne parvenait pas à mettre en place son projet. Le club aurait également fait part de ses doutes, bien connus, quant au projet et notamment aux problèmes physiques des joueurs, qui a été un facteur déterminant à son licenciement. La réunion a donc abouti à une conclusion : le Real Madrid a suggéré à l’entraîneur qu’il était préférable pour les deux parties de se séparer, seulement six mois après une arrivée qui devait sonner comme une nouvelle ère après Carlo Ancelotti…