Real Madrid : Xabi Alonso ne s’y attendait pas

Madrid s’apprête à passer une soirée agitée. Il n’était pas encore 19h quand le Real Madrid a provoqué un tsunami en annonçant le licenciement de Xabi Alonso et son remplacement par Alvaro Arbeloa. Aussitôt, ç’a été l’effervescence dans toutes les rédactions madrilènes et le célèbre suiveur de la Casa Blanca Edu Aguirre a lâché une première information. Selon le journaliste d’El Chiringuito, Xabi Alonso et ses joueurs ne s’attendaient pas à un tel coup de théâtre.

« C’est une grosse surprise, je ne m’y attendais pas, et Xabi Alonso ne s’y attendait pas non plus. Après le match, on me dit qu’il n’y a rien eu d’étrange dans l’avion. L’équipe est arrivée à Madrid à 6h du matin, il n’y avait aucun signe avant-coureur de ce qui allait se passer. Il n’y a pas eu de discussions. Le vestiaire a été énormément surpris, les joueurs ne s’y attendaient pas au limogeage de Xabi Alonso et ne savaient pas qui allait être son successeur. Il s’est passé 10, 20 minutes entre les deux communiqués et les joueurs ne se doutaient même pas qui allait le remplacer », a-t-il déclaré.