Ldc : le groupe de l'OM face à Porto

Les retrouvailles entre l'OM et la Ligue des Champions sont loin d'être idylliques. Deux défaites lors des deux premiers matchs, contre l'Olympiakos (1-0) et Manchester City (0-3). Contre Porto, les Olympiens vont devoir se reprendre pour garder une chance de qualification et éviter d'égaler le triste record de 12 défaites consécutives dans la compétition d'Anderlecht.

Pour cela, André Villas-Boas va avoir besoin de ses cadres, bien présents dans le groupe convoqué. On retrouve ainsi les classiques Steve Mandanda, Florian Thauvin et Dimitri Payet pour affronter les Dragoes. Côté absents, Kostas Mitroglou et Yuto Nagatomo notamment resteront à Marseille.

Le groupe de l'OM : Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbu - Alvaro, Perrin, Sakai, Amavi, Caleta-Car, Balerdi - Kamara, Rongier, Khaoui, Sanson, Strootman, Payet, Thauvin, Cuisance, Gueye, Radonjic - Aké, Benedetto, Germain, Luis Henrique