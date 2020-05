Officiel : le Bayern Munich n'a pas levé l'option d'achat de Philippe Coutinho

Une petite saison et puis s'en va. Philippe Coutinho (27 ans) va quitter le Bayern Munich à l'issue de la fin de son prêt payant de 8,5 M€. Le club allemand, par la voix de son patron Karl-Heinz Rummenigge qui s'est exprimé dans le Der Spiegel, a décidé de ne pas lever l'option d'achat de 120 M€ du milieu de terrain brésilien. Il va donc retourner à Barcelone, qui souhaite également s'en débarrasser.

L'option a déjà expiré, «et nous ne l'avons pas levée» a expliqué le président du club bavarois, ajoutant tout de même une précision. «Maintenant nous allons devoir boucler en interne la planification de l'effectif et nous verrons s'il aura toujours un rôle à jouer chez nous ou non.» Coutinho a porté 32 fois le maillot du Bayern cette saison pour 9 buts et 8 passes décisives et ne devrait plus réapparaître sur les pelouses allemandes car il est actuellement blessé pour six semaines environ.