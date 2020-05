Bayern Munich : Philippe Coutinho risque de ne plus porter le maillot bavarois

Dans quelques jours, le football va reprendre en Allemagne puisque le gouvernement et les instances allemandes ont fixé la reprise de la Bundesliga et la 2.Bundesliga au 16 mai, soit le week-end prochain. Leader du championnat avec 55 points, le Bayern Munich va défier l'Union Berlin dimanche prochain. Un match auquel ne pourra pas participer Philippe Coutinho, opéré de la cheville droite le 24 avril et absent plusieurs semaines. Mais le joueur prêté par le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison risque de ne plus porter le maillot bavarois.

Selon Mundo Deportivo, l'international brésilien (61 sélections, 17 buts) devrait encore être absent six semaines et ainsi rater les derniers matches du Bayern Munich en championnat. Un retour serait cependant espéré pour la dernière semaine de juin et dans ce cas, le principal concerné pourrait alors disputer le dernier match. Reste alors la question de la Ligue des Champions début août, alors que son prêt se termine le 30 juin... Et pour le moment, la FIFA n'a pas résolu ce problème des fins de contrat.