BL : Michael Olise et le Bayern déroulent à Brême, Fribourg tient le rythme

A l’occasion de la 4e journée de Bundesliga, quatre rencontres se déroulaient, ce samedi à partir de 15h30. En déplacement au Weserstadion, le Bayern Munich, solide leader du championnat et impressionnant depuis le début de saison, a confirmé sa très belle dynamique. Portés par un Michael Olise dans tous les bons coups et auteur d’un doublé (23e, 60e) et de deux passes décisives, les Munichois n’ont finalement laissé aucune chance aux joueurs de Brême. Un match au cours duquel Musiala, Kane et Gnabry ont également soigné leurs statistiques. Score final : 5-0 et un nouveau récital après le festival offensif réalisé contre le Dinamo Zagreb en milieu de semaine (9-2).

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Bochum n’a pu faire mieux qu’un match nul face à Holstein Kiel (2-2). De son côté, Fribourg, porté par un doublé de Grifo et un but de Doan, a enchaîné sur la pelouse d’Heidenheim (3-0). Enfin, l’Union Berlin a pris le meilleur d’Hoffenheim (2-1). Au classement, le Bayern Munich conforte sa première place, juste devant Fribourg et l’Union Berlin, provisoirement sur le podium en attendant les autres rencontres. En bas de tableau, Holstein Kiel, toujours orphelin de la moindre victoire, est 17e. Sankt Pauli ferme la marche.

Tous les résultats de 15h30

Bochum 2-2 Holstein Kiel : Bero (22e) et Daschner (35e) / Pichler (15e) et Machino (89e)

Heidenheim 0-3 Fribourg : Doan (54e) et Grifo (59e, 65e)

Union Berlin 2-1 Hoffenheim : Rothe (4e) et Jeong (6e) / Bülter (67e)

Werder Brême 0-5 Bayern Munich : Olise (23e, 60e), Musiala (32e), Kane (57e) et Gnabry (65e)