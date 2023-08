OM : de nouveaux concurrents se positionnent sur Ruslan Malinovskyi

Comme nous vous le révélions en exclusivité la semaine dernière, l’Olympique de Marseille continue de chercher une porte de sortie pour le milieu ukrainien, Ruslan Malinovskyi (30 ans), seulement six mois après son arrivée en Bouches-du-Rhône. Le club italien du Torino était en pole position depuis plusieurs jours et faisait même de l’ancien joueur de l’Atalanta une priorité absolue pour compléter sa rotation offensive aux côtés de Nikola Vlašić. Mais les discussions coincent toujours entre le Torino et l’OM en raison du prix de la transaction lié à l’option d’achat. Selon nos informations, de nouvelles écuries italiennes ont rejoint la danse pour contrecarrer les projets du Torino : le Genoa, Monza et Bologna surveillent de près le dossier Ruslan Malinovskyi.

La suite après cette publicité

D’après nos indiscrétions, le Torino commence même à chercher des alternatives et à dresser une liste de plusieurs joueurs pour assurer ses arrières. Les négociations sont très avancées avec Bologna pour le transfert de Musa Barrow (24 ans). La direction turinoise a également coché les profils de Dennis Praet, Aleksey Miranchuk et Walid Cheddira pour renforcer ses lignes offensives. La piste pourrait donc être abandonnée par les Piémontais, même si une ultime offre à l’OM est en préparation pour Malinovskyi. D’ailleurs, avec des prétendants supplémentaires, Pablo Longoria et Javier Ribalta pourraient bien augmenter leurs demandes à 12/13 millions d’euros. Pour rappel, Ruslan Malinovskyi pousse toujours en interne pour un retour en Italie et a bien trouvé un accord total avec les septuples champions d’Italie. A noter que le club turc du Besiktas n’a pas non plus lâché l’affaire.