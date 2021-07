Lille : Dodi Lukebakio en approche ?

La suite après cette publicité

Sacré champion de France 2021, le LOSC savait à quoi s’en tenir pour ce mercato estival. Depuis le départ (forcé) de Gérard Lopez, le club nordiste sait qu’il va surtout devoir vendre pour renflouer ses caisses. Les transferts de Mike Maignan et de Boubakary Soumaré en sont la parfaite illustration.

Cependant, les Dogues aimeraient quand même se renforcer. Et pour son attaque, le LOSC pourrait enrôler un attaquant qu’il avait courtisé il y a deux ans : Dodi Lukebakio. Âgé de 23 ans, le Belge évolue au Hertha depuis 2019, mais peine à s’imposer en Allemagne (12 buts en 59 matches de Bundesliga). Et selon BZ, Lukebalio serait plus que jamais sur le départ.