Chelsea : Mason Mount forfait face à Manchester City

Entré à la mi-temps lors de la victoire aux tirs au but au 3ème tour de League Cup face à Aston Villa (1-1, 4-3 aux t.a.b.), le milieu de terrain de Chelsea Mason Mount n'est pas assez remis pour la réception de Manchester City ce samedi (13h30, à suivre en direct commenté sur FM) pour la 6ème journée de Premier League. L'international anglais avait contracté une légère blessure lors du match de coupe et est mis en repos par Thomas Tuchel, à quatre jours du déplacement au Piémont pour affronter la Juventus Turin en Ligue des Champions (29 septembre, 21h).

L'entraîneur allemand des Blues s'était d'ailleurs exprimé sur son sujet à la veille du choc face aux Cityzens : « Il a fait un grand pas, d'énormes progrès (pour sa rééducation, ndlr), mais pas assez. Il est très déçu et je ne l'ai pas ressenti pendant le match car c'était la deuxième mi-temps et il a joué malgré sa blessure. Il a terminé le match, il était confiant pour tirer un penalty important. C'était donc une surprise. [...] Mais peu importe l'importance, peu importe à quel point nous comptons sur lui, la tâche est de trouver des solutions sans lui et de le faire revenir le plus vite possible. »