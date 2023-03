OL : la folle soirée de Jeffinho

La suite après cette publicité

John Textor peut avoir le sourire. Présent hier soir au Groupama Stadium, l’homme d’affaires américain a assisté à la victoire face à Grenoble (2-1) et à la qualification de l’Olympique Lyonnais pour les 1/2 finales de la Coupe de France. Et cerise sur le gâteau, l’actionnaire majoritaire du club rhodanien a vécu en direct le premier but de Jeffinho sous le maillot lyonnais. Un joueur qu’il a personnellement recruté cet hiver. En effet, le Brésilien évoluait à Botafogo, l’un des autres clubs qui appartient à Textor.

Un but et une blessure

Arrivé en toute fin de mercato, le footballeur auriverde était blessé. Il a dû patienter un petit moment avant de faire ses premiers pas à l’OL. Et c’est à Angers qu’il a débuté samedi dernier. Entré en jeu 24 minutes, le joueur de 23 ans a repris en douceur en Ligue 1. Mardi, il a enchaîné avec sa première titularisation face à Grenoble en Coupe de France. Aligné à gauche dans le 4-4-2 mis en place par Laurent Blanc, il a rapidement brillé. Remuant et très actif, il n’a pas hésité à tenter sa chance. Généreux dans l’effort, il a multiplié les appels en profondeur et les courses rapides avec ou sans ballon.

Et il a été récompensé en marquant son premier but à la 37e d’un joli plat du pied suite à un service de Nicolas Tagliafico. Un but qu’il a célébré en réalisant un salto arrière. Peu après, le Brésilien a fait signe au banc qu’il était touché et il est sorti dans la foulée. Certains ont évoqué une blessure liée à sa cabriole. En conférence de presse après le match, Laurent Blanc n’a pas donné d’explications concernant cette blessure. En revanche, il s’est montré très emballé par sa recrue. «Je pense que c’est un joueur qui va être plaisant à voir, qui va être plaisant pour vous (les journalistes, ndlr) car il est capable de faire des différences quand il a le ballon.»

Blanc est déjà charmé

Il a ajouté ensuite : «il sent le football comme souvent avec les Brésiliens. Il a un toucher de balle brésilien, techniquement très intéressant, avec un jeu un peu atypique parce qu’il n’est qu’en reprise d’appui. Il accélère, il freine, il ne tombe pas, il repart. C’est un joueur spectaculaire (…) Le seul problème, c’est qu’il arrive dans une ville européenne où il fait froid et il vient du Brésil donc il y a une acclimatation à avoir. Il n’est pas arrivé dans les meilleures conditions avec une blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant deux semaines.»

Enfin, il a conclu : «je savais qu’il n’était pas prêt pour jouer un match complet mais je n’avais pas tellement le choix. Je me suis dit que pendant 40-45 minutes, il pouvait nous apporter. Ce qui est intéressant chez lui, c’est qu’on peut jouer dans les pieds mais aussi dans l’espace et ça, c’est intéressant pour un entraîneur.» De son côté, Jeffinho était sur un nuage malgré son pépin physique. « Je suis très heureux. Ce sont mes premiers pas dans ce stade, avec le public. On avance et on continue. Mes coéquipiers m’aident beaucoup. La chaleur du public fait du bien. J’aime voir les supporters comme ça. J’ai eu une envie de crier ma joie quand j’ai marqué mon but.» Une première réussie pour Jeffinho, qui ne s’attendait pas à vivre une telle soirée.