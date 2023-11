Ligue 2 : le réveil tonitruant de l’AS Saint-Etienne

Cette nouvelle saison en Ligue 2 avait pourtant pris des allures de cauchemar. Défaite à Geoffroy-Guichard contre Grenoble, puis un second revers à Rodez durant lequel des supporters de deux associations différentes en sont venus aux mains en tribunes, il y avait de quoi craindre pour la suite et une nouvelle désillusion après la descente il y a un an et demi, en plus de l’exercice 2022/2023. Pourtant, après ce 12 août, les Verts n’ont plus connu la défaite. Après le succès contre Angers lundi soir (2-0), ils surfent même sur une invincibilité de 10 matchs ! De quoi trouver les sommets du championnat et d’avoir des ambitions pour la suite.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 26 12 7 8 2 2 13 6 2 ASSE 24 12 7 7 3 2 13 6 3 Angers 23 12 7 7 2 3 17 10 4 Auxerre 22 12 12 6 4 2 24 12 5 Grenoble 21 12 6 5 6 1 16 10 Voir le classement complet

L’ASSE commence à avoir l’étiquette d’épouvantail à qui tout réussi. Mis en danger par le SCO, les Stéphanois ont su faire le dos rond. En première période, Léo Pétrot a même sauvé un but quasi tout fait devant Diony, avant de marquer. La précision sur coups de pied arrêtés, le réalisme dans les deux surfaces et la valeur du collectif ont fini par faire la différence. Voilà les Foréziens 2es de Ligue 2, à seulement à deux points du leader lavallois qu’ils sont allés battre à Francis-Le Basser (1-0) le 23 octobre dernier. Preuve que la performance est importante, les Mayennais n’avaient plus connu la défaite en championnat depuis la 2e journée. A domicile, cela remontait même au 8 avril.

Les nouvelles recrues portent les Verts

Tout le monde est au diapason, confirmait Laurent Batlles après le succès de lundi soir. «Je crois qu’au vu de ce qu’on a vécu cette semaine, le groupe avance avec un état d’esprit irréprochable. La victoire est intéressante, c’est important d’avoir une structure de jeu. Les blessés sont là, tout le monde est là dans le vestiaire. On sent qu’il y a quelque chose qui commence à se créer, et maintenant le plus dur est de continuer», prévenait le coach, satisfait également d’avoir un effectif complet, à l’image d’Étienne Green, qui a parfaitement suppléé un Gautier Larsonneur blessé à l’épaule pour une longue durée. «Il a fait les deux arrêts qui nous ont permis de rester dans le match. La défense répond présente, cela fait longtemps que la structure que l’on met en place est intéressante», complétait Batlles.

Le mercato fait effet aussi. Grâce à la venue de Dylan Batubinsika cet été et de Dennis Appiah l’hiver dernier, l’entraineur stéphanois peut en effet se targuer d’avoir une défense solide, qui n’a plus encaissé le moindre but depuis le 16 septembre à Caen. Déjà au club l’an passé, Benjamin Bouchouari s’affirme de plus en plus au milieu, bien aidé par l’expérimenté Florian Tardieu, récupéré en provenance Troyes. La levée de l’option d’achat de Mathieu Cafaro (3 passes décisives) a été une bonne chose également puisque son entente avec Ibrahim Sissoko fait des malheurs. Arrivé libre de Sochaux, l’attaquant cumule déjà 8 réalisations et permet aux Verts d’ambitionner la montée. D’ailleurs le public ne s’y est pas trompé. Geoffroy-Guichard sera à guichets fermés samedi (15h) pour la réception du Paris FC.