Karim Benzema 4e meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid

Karim Benzema est entré un peu plus dans l’histoire du Real Madrid mardi soir. L’international français a inscrit le dernier but de son équipe lors de la victoire face au Shakhtar Donetsk (0-5), son 290e avec les Merengues. Il rejoint ainsi Carlos Santillana à la quatrième place des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Il n’est plus très loin d’Alfredo Di Stefano (308 buts), qui occupe la troisième place de ce classement, derrière Raul (323) et Cristiano Ronaldo (450).

« Ça fait toujours du bien de marquer, de se rapprocher des plus grands, mais pour moi le plus important c’est de prendre du plaisir, comme je l’ai fait ce soir sur le terrain », a-t-il déclaré au micro de Canal + à l’issue de la rencontre. « Et à chaque fois si je peux marquer ou faire des passes décisives ce n’est que du bonus. » Ce but est son 73e en Ligue des Champions, il avait déjà dépassé Raul avec sa réalisation face au Sheriff Tiraspol. Benzema est le quatrième meilleur buteur de la compétition derrière Robert Lewandowski (77), Lionel Messi (123) et Cristiano Ronaldo (136).