Le FC Barcelone et le Stade Rennais en passe de boucler le transfert de Samuel Umtiti

La suite après cette publicité

Un rêve de Gone. Cet été, Samuel Umtiti avait le secret espoir de retrouver l'Olympique Lyonnais, son club formateur et son club de coeur. L'idée était de retourner chez les pensionnaires du Groupama Stadium comme l'ont fait ses amis Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso cet été. Mais le "Gang des Lyonnais" ne devrait pas se reformer intégralement. En effet, Big Sam devrait rejoindre un autre club tricolore.

Il y a quelques jours, L'Equipe a révélé que le Stade Rennais pensait au champion du monde 2018 pour remplacer Nayef Aguerd, parti à West Ham. Mais d'après Mundo Deportivo, on est bien au-delà du simple intérêt. En effet, la publication catalane assure que les négociations sont très avancées entre les Bretons et Samuel Umtiti.

Un deal bouclé cette semaine ?

MD précise que le FC Barcelone et le Stade Rennais finalisent les détails de l'opération et qu'ils espèrent boucler son transfert cette semaine. Le joueur aurait d'ores et déjà donné son accord. Mais ce n'est pas tout. Alors que le Barça avait toujours évoqué un transfert pour le Français, afin de récupérer des liquidités, finalement les Culés pourraient libérer le joueur sous contrat jusqu'en 2026. Il arriverait libre en Bretagne.

Une sacrée affaire pour le SRFC. Parti en Catalogne à l'été 2016, Umtiti pourrait donc faire son grand retour dans l'Hexagone au sein d'un club où il y a plusieurs visages familiers. Ceux de Florian Maurice (directeur sportif) et de Bruno Genesio (entraîneur). Le défenseur devrait donc quitter Barcelone. Un club où il a remporté plusieurs titres mais où il a aussi connu quelques soucis physiques (1 match joué l'an dernier). En quête d'un nouveau challenge, il aura à coeur de prouver qu'il en a encore sous le pied à Rennes.