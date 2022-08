PSG : les likes polémiques de Neymar sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La soirée du Paris Saint-Germain s'est terminée en beauté, ou presque... Malgré la victoire au Parc des Princes (5-2) face à Montpellier hier soir, deux likes douteux de Neymar Jr font jaser. Un compte fan du joueur Brésilien a lourdement critiqué Kylian Mbappé et la gestion du PSG autour de l'attribution des penaltys. « Maintenant c'est officiel, c'est Mbappé qui tire les penaltys au PSG. Clairement c'est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième tireur, aucun !! Il paraît qu'à cause du contrat, Mbappé est le propriétaire du PSG !! » Ce n'est pas vraiment le tweet qui est polémique, mais plutôt le fait que Neymar ait aimé ce post, ainsi qu'un autre avec un contenu assez similaire : « aujourd'hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et HUMILIÉ le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a TRÈS mal frappé et a raté. Après le match, l'entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l'équipe pour la saison. Une absurdité ! ».

Le premier penalty a été tiré par l'attaquant Français de 23 ans à la 24ème minute. Malgré une frappe décroisée puissante, Jonas Omlin arrête la tentative de Kylian Mbappé. Plus loin dans la rencontre, le PSG a obtenu un second penalty, celui-ci a été tiré par Neymar, qui l'a transformé (43e). Le fait que le Brésilien ait marqué ce penalty et l'attitude du joueur sur Twitter en aimant ce tweet, ouvre peut-être un nouveau problème dans le vestiaire, à savoir la hiérarchie chez les tireurs de penalty. Une situation déjà connue dans le club de la capitale, en 2017, entre Edinson Cavani et Neymar...

